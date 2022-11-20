Характеристики товара
Описание
Кресло «Римини» в основном используется как садовая мебель. Но можно использовать и внутри помещения. Каркас полностью сварной. Подушки и пуф с набивкой из эластичного полиэстера. Чехлы моющиеся легко съемные на молнии
Каркас кресла создан в стилистике 60-х годов. Обтекаемые формы, воздушность. Сиденье лежит на прочных металлических полосах. Круглые накладки на ножках защитят полы от царапин
Можно изменить окрас металла, цвет и рисунок чехлов под ваш дизайн. Цена изменится незначительно
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина860 мм
- Глубина900 мм
- Вес18 кг
- Материалметалл
- Цветчерный