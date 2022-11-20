Фотография Кресло с реклайнером и подставкой для ног Magalis от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло с реклайнером и подставкой для ног Magalis

4.5
Оптовая цена
от 76 990 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло с реклайнером и подставкой для ног Magalis
Кресло с реклайнером и подставкой для ног Magalis
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Кресло с реклайнером и подставкой для ног Magalis

4.5
76990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина880 мм
  • Ширина760 мм
  • Высота1020 мм
  • Материал сиденьякожа
  • Цветкоричневый, бежевый
  • Вес27 кг

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