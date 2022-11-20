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Кресло садовое Американо - фото 1Кресло садовое Американо - фото 2

Кресло садовое Американо

13 оценок
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Журнальный стол Diana, дуб

Характеристики товара

Описание

Логистические данные:
Вес: 16,5 кг
Габариты упаковки: 86 x 60 x 15 см

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Основные характеристики

  • Высота1030 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина770 мм
  • Вес14 кг
  • Материалдерево
  • Страна изготовленияРоссия

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