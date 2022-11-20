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Кресло садовое Флоренц, бежевый

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Характеристики товара

Описание

Современное садовое кресло из текстилена бежевого цвета. Высококачественная рама из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием в серебре. Алюминиевые подлокотники с верхом из массива тика.

Штабелируются в стопки до 20 шт. для удобства хранения. Максимальный комфорт посадки достигается применение современных материалов.

Кресло станет отличным дополнением вашего загородного дома или приусадебного участка.

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина470 мм
  • Длина570 мм
  • Вес4.8 кг
  • СоставТекстилен, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием в серебре, массив тика.
  • Количество мест1
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Вес упаковки4 кг

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