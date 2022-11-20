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Кресло садовое Лугано, табак, с подушкой - фото 1Кресло садовое Лугано, табак, с подушкой - фото 2Кресло садовое Лугано, табак, с подушкой - фото 3

Кресло садовое Лугано, табак, с подушкой

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Кресло садовое Лугано, черный, с подушкой

Характеристики товара

Описание

Элегантное садовое кресло из искусственного ротанга. Широкое посадочное место и удобно-изогнутая спинка подарят комфорт Вам и вашим гостям. Рама изготовлена из нержавеющего алюминия и полностью оплетена, все стыки скрыты. Это придает более эстетический вид и прочность креслу. Лаконичный европейский дизайн кресла выгодно дополнит интерьер вашего загородного дома и приусадебного участка. Кресло прослужит Вам ни один год как в помещении, так и на улице. Подушка входит в комплект.

Штабелируемые кресла с прочной оплеткой из плоского искусственного ротанга.

Рама изготовлена из нержавеющего алюминия и полностью оплетена (стыки в оплетке скрыты). Толщина алюминиевой стенки не менее 1,5 мм.

Атмосферостойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Подушка со съемным чехлом из износостойкого материала входит в комплект"

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина580 мм
  • Вес5.9 кг
  • СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием.
  • Количество мест1
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки580 мм
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Вес упаковки6 кг

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