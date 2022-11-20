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Кресло садовое Ницца, под кожу

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Характеристики товара

Описание

Кресло с прочной оплеткой из искусственного ротанга. Каркас кресла изготовлен из нержавеющего алюминия серебристого цвета. Широкое сиденье и изогнутая спинка подарят комфорт вам и вашим гостям. Лаконичный европейский дизайн кресла выгодно дополнит ваш интерьер.

Штабелируемые кресла с прочной оплеткой из плоского искусственного ротанга.

Рама изготовлена из нержавеющего алюминия. Толщина алюминиевой стенки не менее 1,5 мм.

Атмосферостойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Подушка не входит в комплект, но предлагается отдельно в качестве комплектующих

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина590 мм
  • Длина550 мм
  • Вес4.2 кг
  • СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием.
  • Количество мест1
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки790 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Вес упаковки4 кг

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