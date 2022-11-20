Характеристики товара
Описание
Кресло с прочной оплеткой из искусственного ротанга. Каркас кресла изготовлен из нержавеющего алюминия серебристого цвета. Широкое сиденье и изогнутая спинка подарят комфорт вам и вашим гостям. Лаконичный европейский дизайн кресла выгодно дополнит ваш интерьер.
Штабелируемые кресла с прочной оплеткой из плоского искусственного ротанга.
Рама изготовлена из нержавеющего алюминия. Толщина алюминиевой стенки не менее 1,5 мм.
Атмосферостойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Подушка не входит в комплект, но предлагается отдельно в качестве комплектующих
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина590 мм
- Длина550 мм
- Вес4.2 кг
- СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием.
- Количество мест1
- Цветбежевый
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки590 мм
- Высота упаковки790 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Объём упаковки0.26 м3
- Вес упаковки4 кг