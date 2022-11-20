Характеристики товара
Описание
Штабелируемое кресло с высококачественным устойчивым каркасом из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием в сером цвете.Каркас кресла атмосферостойкий и устойчив к ультрафиолетовому излучению. Практичное и удобное кресло для летнего кафе и загородного дома.
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина470 мм
- Длина550 мм
- Вес4.1 кг
- СоставНержавеющицй алюминий с порошковым покрытием.
- Количество мест1
- Цветсерый
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки870 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки4 кг