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Кресло садовое Онтарио, серый

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Характеристики товара

Описание

Штабелируемое кресло с высококачественным устойчивым каркасом из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием в сером цвете.Каркас кресла атмосферостойкий и устойчив к ультрафиолетовому излучению. Практичное и удобное кресло для летнего кафе и загородного дома.

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина470 мм
  • Длина550 мм
  • Вес4.1 кг
  • СоставНержавеющицй алюминий с порошковым покрытием.
  • Количество мест1
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки870 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки4 кг

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