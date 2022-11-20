Товар в корзине. Перейти
Кресло садовое Порто, мокко - фото 1Кресло садовое Порто, мокко - фото 2Кресло садовое Порто, мокко - фото 3Кресло садовое Порто, мокко - фото 4Кресло садовое Порто, мокко - фото 5

Кресло садовое Порто, мокко

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло садовое Борнео, слоновая кость
Кресло садовое Борнео, слоновая кость
Следующий Кресло садовое Порто, черное
Кресло садовое Борнео, слоновая кость

Характеристики товара

Описание

Кресло с прочной оплеткой из искусственного ротанга. Каркас кресла изготовлен из нержавеющего алюминия серебристого цвета. Широкое сиденье и удобная спинка подарят комфорт вам и вашим гостям. Лаконичный европейский дизайн кресла выгодно дополнит ваш интерьер. Подушка не входит в комплект, но предлагается отдельно в качестве комплектующего.

Штабелируемые кресла с прочной оплеткой из плоского искусственного ротанга. Доступны в 6 различных цветах. Рама изготовлена из нержавеющего алюминия. Толщина алюминиевой стенки не менее 1,5 мм.

Атмосферостойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению материал.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина570 мм
  • Вес5.5 кг
  • СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием.
  • Количество мест1
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки900 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Вес упаковки6 кг

Похожие товары

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, AfitapНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59032
3 790 ₽
10

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, AfitapНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
13

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьемНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89020
3 590 ₽
16

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил PalmiraНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89015
3 390 ₽
8

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
9

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99011
5 590 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ

Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
9

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Стул алюминиевый 1201

Стул ДжунаНастоящее фото товара Стул Джуна, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
6

Стул Джуна

С этим товаром покупают
Стол Лофт-12, D900ммНастоящее фото товара Стол Лофт-12, D900мм, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
11

Стол Лофт-12, D900мм

Стеллаж 10Настоящее фото товара Стеллаж 10, произведённого компанией ChiedoCover
29 190
14

Стеллаж 10

Стол-трансформер Лерида белыйНастоящее фото товара Стол-трансформер Лерида белый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 290
Оптовая цена
7

Стол-трансформер Лерида белый

Кресло пластиковое складное Delta, кофе, бежевыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое складное Delta, кофе, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое складное Delta, кофе, бежевый

Настоящее фото товара Диван 3-х местный Метрополи Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
32 990
Оптовая цена
12

Диван 3-х местный Метрополи Стандарт

Настоящее фото товара Стойка орхидея Умай, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
14

Стойка орхидея Умай

Стол пластиковый обеденный Clip тортораНастоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Clip тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от19 090
Оптовая цена
10

Стол пластиковый обеденный Clip тортора

В наличии 11 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден