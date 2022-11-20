Характеристики товара
Описание
Современное садовое кресло из текстилена бежевого цвета. Высококачественная рама из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием в цвете антрацит. Алюминиевые подлокотники с верхом из массива тика.
Штабелируются в стопки до 20 шт. для удобства хранения.
Максимальный комфорт посадки достигается применение современных материалов. Кресло станет отличным дополнением вашего загородного дома или приусадебного участка.
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина470 мм
- Длина570 мм
- Вес3.8 кг
- СоставТекстилен, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием, массив тика.
- Количество мест1
- Цветбежевый
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Объём упаковки0.23 м3
- Вес упаковки4 кг