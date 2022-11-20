Характеристики товара
Описание
- Сиденье из формованного пенополиуретана (ППУ), который служит гораздо дольше чем аналоги из поролона.
- Кресло поворачивается на 360°, а за счет регулируемой откидной спинки кресло принимает несколько положений, что снижает уровень дискомфорта для мастера и клиента.
- Регулировка кресла по высоте, что позволяет работать с клиентами как высокого так и низкого роста.
- Данное кресло производится из комплектующих высокого качества по европейским стандартам.
- Простой, но очень элегантный вид при относительно невысокой цене.
- Наличие различных цветов обивки эко кожи
Каждое кресло проходит тщательный контроль качества на каждом этапе производства.
Образцы обивочных материалов, а также сами изделия можете посмотреть в нашем выставочном зале.
Габариты кресла: 49x61x90 см.
Ширина и высота спинки с подголовником в нижнем положении: 45x47см
Мин. высота от пола: 47 см.
Макс. высота: 63 см.
Максимальная нагрузка: 130 кг.
Габариты упаковки: 104х72х77 см.
Основание круглое, диаметр 550 мм.
Вес: 21 кг
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Высота до сиденья470/630 мм
- Ширина490 мм
- Глубина610 мм
- Вес21 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка130 кг
- Страна изготовленияРоссия
- Цветчерный