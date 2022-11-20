Кресло Сафура с откидной спинкой на круглом основании

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Сафура с откидной спинкой на квадратном основании
Кресло Сафура с откидной спинкой на квадратном основании
Следующий Кресло парикмахерское РОДОС A03 на гидравлике, на квадратном основании
Кресло Сафура с откидной спинкой на квадратном основании

Характеристики товара

Описание

- Сиденье из формованного пенополиуретана (ППУ), который служит гораздо дольше чем аналоги из поролона.

- Кресло поворачивается на 360°, а за счет регулируемой откидной спинки кресло принимает несколько положений, что снижает уровень дискомфорта для мастера и клиента.

- Регулировка кресла по высоте, что позволяет работать с клиентами как высокого так и низкого роста.

- Данное кресло производится из комплектующих высокого качества по европейским стандартам.

- Простой, но очень элегантный вид при относительно невысокой цене.

- Наличие различных цветов обивки эко кожи

Каждое кресло проходит тщательный контроль качества на каждом этапе производства.
Образцы обивочных материалов, а также сами изделия можете посмотреть в нашем выставочном зале.
Габариты кресла: 49x61x90 см.
Ширина и высота спинки с подголовником в нижнем положении: 45x47см
Мин. высота от пола: 47 см.
Макс. высота: 63 см.
Максимальная нагрузка: 130 кг.
Габариты упаковки: 104х72х77 см.
Основание круглое, диаметр 550 мм.
Вес: 21 кг

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья470/630 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина610 мм
  • Вес21 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Страна изготовленияРоссия
  • Цветчерный

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Соната, произведённого компанией ChiedoCover
39 490
Оптовая цена
6

Педикюрное кресло Соната

Настоящее фото товара Педикюрная группа Винсент, произведённого компанией ChiedoCover
41 590
Оптовая цена
15

Педикюрная группа Винсент

Педикюрное кресло Элит одномоторное опоры для ног раздвижныеНастоящее фото товара Педикюрное кресло Элит одномоторное опоры для ног раздвижные, произведённого компанией ChiedoCover
от52 690
Оптовая цена
8

Педикюрное кресло Элит одномоторное опоры для ног раздвижные

Педикюрное кресло Профи одномоторноеНастоящее фото товара Педикюрное кресло Профи одномоторное, произведённого компанией ChiedoCover
от138 990
Оптовая цена
8

Педикюрное кресло Профи одномоторное

Настоящее фото товара Педикюрное кресло ММКП-3 (КО-194Д) трехмоторное, произведённого компанией ChiedoCover
от145 490
Оптовая цена
9

Педикюрное кресло ММКП-3 (КО-194Д) трехмоторное

Педикюрное кресло P33 трехмоторное премиум классНастоящее фото товара Педикюрное кресло P33 трехмоторное премиум класс, произведённого компанией ChiedoCover
от166 790
Оптовая цена
8

Педикюрное кресло P33 трехмоторное премиум класс

Настоящее фото товара Педикюрный СПА комплекс P04, произведённого компанией ChiedoCover
от214 490
Оптовая цена
14

Педикюрный СПА комплекс P04

Другие товары из раздела

Кресло парикмахерское ТРОЯ A03 на гидравлике и на квадратном основанииНастоящее фото товара Кресло парикмахерское ТРОЯ A03 на гидравлике и на квадратном основании, произведённого компанией ChiedoCover
от23 890
Оптовая цена
10

Кресло парикмахерское ТРОЯ A03 на гидравлике и на квадратном основании

Кресло парикмахерское КУБИ на гидравлике на квадратном основанииНастоящее фото товара Кресло парикмахерское КУБИ на гидравлике на квадратном основании, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена
15

Кресло парикмахерское КУБИ на гидравлике на квадратном основании

Кресло парикмахерское РОДОС A03 с подножкойНастоящее фото товара Кресло парикмахерское РОДОС A03 с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
от26 690
Оптовая цена
13

Кресло парикмахерское РОДОС A03 с подножкой

Визажное кресло Атлантика ЛайтНастоящее фото товара Визажное кресло Атлантика Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена
13

Визажное кресло Атлантика Лайт

Кресло парикмахерское ТРОЯ A03 с подножкой чернойНастоящее фото товара Кресло парикмахерское ТРОЯ A03 с подножкой черной, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена
6

Кресло парикмахерское ТРОЯ A03 с подножкой черной

Кресло мужское Барбер МД-600Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-600, произведённого компанией ChiedoCover
81 990
Оптовая цена
13

Кресло мужское Барбер МД-600