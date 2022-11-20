Кресло Сафура с откидной спинкой на квадратном основании

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Парикмахерское кресло Malta A73

Характеристики товара

Описание

- Сиденье из формованного пенополиуретана (ППУ), который служит гораздо дольше чем аналоги из поролона.

- Кресло поворачивается на 360°, а за счет регулируемой откидной спинки кресло принимает несколько положений, что снижает уровень дискомфорта для мастера и клиента.

- Регулировка кресла по высоте, что позволяет работать с клиентами как высокого так и низкого роста.

- Данное кресло производится из комплектующих высокого качества по европейским стандартам.

- Простой, но очень элегантный вид при относительно невысокой цене.

- Наличие различных цветов обивки эко кожи


Каждое кресло проходит тщательный контроль качества на каждом этапе производства.
Образцы обивочных материалов, а также сами изделия можете посмотреть в нашем выставочном зале.
Габариты кресла: 49x61x90 см.
Ширина и высота спинки с подголовником в нижнем положении: 45x47см
Мин. высота от пола: 47 см.
Макс. высота: 63 см.
Максимальная нагрузка: 130 кг.
Габариты упаковки: 104х72х77 см.
Основание квадратное 500х500 мм.
Вес: 21 кг

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина610 мм
  • Вес21 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Страна изготовленияРоссия
  • Цветчерный

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