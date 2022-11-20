Кресло SAIL (Парус)

12 оценок

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Кресло SAIL (Парус)

5
10 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерское кресло Парус выполнено из мебельной ткани рогожка. Модель рассчитана как на взрослого человека, так и на ребенка, выдерживает человека с максимальным весом 110 кг. .Кресло отличается высоким качеством исполнения, которое возможно только в условиях фабричного производства. Наполнитель из полистирола помещен во внутренний чехол из непромокаемого нейлона, что позволяет с лёгкостью снять внешний чехол для чистки

Внутренний чехол: Нейлон 100%
Наполнитель: Полистирол

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Основные характеристики

  • Размер105х90х80
  • Допустимая нагрузка110 кг
  • Вес6.3 кг

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