Дизайнерское кресло Парус выполнено из мебельной ткани рогожка. Модель рассчитана как на взрослого человека, так и на ребенка, выдерживает человека с максимальным весом 110 кг. .Кресло отличается высоким качеством исполнения, которое возможно только в условиях фабричного производства. Наполнитель из полистирола помещен во внутренний чехол из непромокаемого нейлона, что позволяет с лёгкостью снять внешний чехол для чистки
Внутренний чехол: Нейлон 100%
Наполнитель: Полистирол
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Kvadro белый
Стул офисный Гирос, серый
Полукресло Кайя
Стул Tintin, бежевый велюр/ белый каркас
Стул Осло, светло-бежевый велюр/ черный каркас
Стул HUNKAR 1321