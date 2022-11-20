1 коробка / 2 шт.
Габариты: 79*60*68
Вес брутто: 18,6 кг.
Объем: 0,15 м3
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Eames M зеленый
Лампа (LED) Светодиодная Gauss 5W 4100K
Кресло офисное TopChairs Junior, синее
Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли
Стул Валенсия, велюр бордо, золотые ножки
Стул Валенсия, велюр кремовый, хромированные ножки
Стул Валенсия, велюр пыльно-голубой, хромированные ножки
Стул Kongsberg, бежевый, сплошной
Стул Kongsberg, голубой, сплошной