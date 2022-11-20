Кресло Саманта велюр бордовый

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кресло Саманта велюр бордовый

4.8
14 990 ₽19 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Кресло Саманта велюр темно-синий
Кресло Саманта велюр темно-синий
Следующий Стул Валенсия, велюр аквамарин, золотые ножки
Стул Валенсия, велюр аквамарин, золотые ножки

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 79*60*68

Вес брутто: 18,6 кг.

Объем: 0,15 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота848 мм
  • Ширина574 мм
  • Глубина639 мм
  • Вес7.6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай

С этим товаром покупают

Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетоваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7904
1 850 ₽
17

Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая

Стул Eames M зеленыйНастоящее фото товара Стул Eames M зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
9

Стул Eames M зеленый

Настоящее фото товара Лампа (LED) Светодиодная Gauss 5W 4100K, произведённого компанией ChiedoCover
от119
Оптовая цена
7

Лампа (LED) Светодиодная Gauss 5W 4100K

Кресло офисное TopChairs Junior, синееНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Junior, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
5

Кресло офисное TopChairs Junior, синее

Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлическиеНастоящее фото товара Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
11

Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
14

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
6

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
14

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
12

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли

Другие товары из раздела мягкие стулья оптом

Стул Валенсия, велюр бордо, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, велюр бордо, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 99013
7 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Валенсия, велюр бордо, золотые ножки

В наличии 100 шт.
Стул Валенсия, велюр кремовый, хромированные ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, велюр кремовый, хромированные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 99026
7 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Валенсия, велюр кремовый, хромированные ножки

В наличии 100 шт.
Стул Валенсия, велюр пыльно-голубой, хромированные ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, велюр пыльно-голубой, хромированные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 99026
7 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Валенсия, велюр пыльно-голубой, хромированные ножки

В наличии 100 шт.
Стул Kongsberg, бежевый, сплошнойНастоящее фото товара Стул Kongsberg, бежевый, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
14

Стул Kongsberg, бежевый, сплошной

Стул Kongsberg, голубой, сплошнойНастоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
11

Стул Kongsberg, голубой, сплошной