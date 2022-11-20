1 коробка / 2 шт.
Габариты: 79*60*68
Вес брутто: 18,6 кг.
Объем: 0,15 м3
Стул Такер, синий деревянный
Кресло Престиж
Кресло Тим
Диван пластиковый с подушками Mykonos белый/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Sunset
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ авокадо
Стул Валенсия, велюр аквамарин, золотые ножки
Стул Валенсия, велюр бордо, золотые ножки
Стул Валенсия, велюр кремовый, хромированные ножки
Стул Kongsberg, бежевый, сплошной
Стул Kongsberg, голубой, сплошной