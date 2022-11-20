Кресло SANCTUARY BELLE FLEUR SLIPPER

13 оценок

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Кресло SANCTUARY BELLE FLEUR SLIPPER

4.3
121 390 ₽202 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Кресло изготовленное из каучукового дерева с дубовыми винирами, обитое нежнейшей тканью мягкого кремового цвета идеально впишется в вашу спальню или гостиную. Изысканная модель кресла подчеркнет красоту интерьера, привнесет в него нотки уюта, мягкости и чувственности, а акцентный цветочный узор, украшающий спинку кресла, станет той самой изюминкой, что завершит чудесный интерьер вашего дома

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Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Высота1070 мм
  • Глубина810 мм
  • Обивкаткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый

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