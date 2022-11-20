Кресло изготовленное из каучукового дерева с дубовыми винирами, обитое нежнейшей тканью мягкого кремового цвета идеально впишется в вашу спальню или гостиную. Изысканная модель кресла подчеркнет красоту интерьера, привнесет в него нотки уюта, мягкости и чувственности, а акцентный цветочный узор, украшающий спинку кресла, станет той самой изюминкой, что завершит чудесный интерьер вашего дома
Чехол для стола 05
Чехол для стола 10
Чехол для стола 12
Чехол для стола 05, D80см, H110см
Чехол 22 для коктейльного стола, золотой
Чехол для стола 01, 1500х800, белый
Чехол для стола 23, свадебный, коралл