Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Длина730 мм
- Глубина660 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Подстолье чугунное 1215
Пуф Классика 2
Подставка для ног Чесапик
Стул Марсель эмаль
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ панама
Диван пластиковый Lily
Диван пластиковый Vela Basic
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ лед
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ лед
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден