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Кресло Сердур - фото 1

Кресло Сердур

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Длина730 мм
  • Глубина660 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань

Популярные варианты обивки

Кресло Сердур - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Сердур - обивка в цвете 0909
Кресло Сердур - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Сердур - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Сердур - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Сердур - обивка в цвете CreamCream
Кресло Сердур - обивка в цвете 666666
Кресло Сердур - обивка в цвете 0404
Кресло Сердур - обивка в цвете ecruecru
Кресло Сердур - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Сердур - обивка в цвете 1414
Кресло Сердур - обивка в цвете 88
Кресло Сердур - обивка в цвете 4141
Кресло Сердур - обивка в цвете 2626
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