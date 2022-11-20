Фотография Кресло Серена, лещина от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Кресло Серена, лещина

4.4
Оптовая цена
от 46 800 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло Серена, лещина
Кресло Серена, лещина
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Кресло Серена, лещина

4.4
46800 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина600 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота880 мм
  • Ширина580 мм

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