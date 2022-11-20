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Кресло шезлонг Shato

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Кресло Molly зеленое

Характеристики товара

Описание

Современный, Скандинавский, Mid Century, Мемфис

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина850 мм
  • Длина750 мм
  • Цветсерый

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