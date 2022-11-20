Товар в корзине. Перейти
Кресло Шони, бежевое - фото 1Кресло Шони, бежевое - фото 2Кресло Шони, бежевое - фото 3

Кресло Шони, бежевое

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Эссен, черный
Кресло Эссен, черный
Следующий Кресло Шони, белый лебедь
Кресло Эссен, черный

Характеристики товара

Описание

Абсолютно эргономичное кресло Шони для дома и офиса воплотит Вашу мечту о комфорте в реальность.

Персональные регулировки с учетом анатомических особенностей обеспечивают максимальную адаптацию к телу и его поддержку в правильном положении. Каждое кресло прошло необходимые испытания на прочность, опрокидывание, износостойкость.

Надежность и безопасность в эксплуатации подтверждена европейскими сертификатами качества. Утонченный великолепный дизайн идеально подойдет к любому интерьеру. Кресло Шони - лучшая инвестиция в себя и свое будущее!

При использовании зеркального литого пятилучия с округленным сечением лучей - применяется газлифт 85/70, а в случае с прямоугольным сечением лучей - применяется газлифт 85/90.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1239/1323 мм
  • Высота до сиденья499.5/583.5 мм
  • Ширина709 мм
  • Вес25 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьякожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.15 м3
  • Вес упаковки25 кг

Похожие товары

Кресло Шони, белый лебедьНастоящее фото товара Кресло Шони, белый лебедь, произведённого компанией ChiedoCover
от43 690
Оптовая цена
6

Кресло Шони, белый лебедь

Кресло Шони, коричневыйНастоящее фото товара Кресло Шони, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 690
Оптовая цена
12

Кресло Шони, коричневый

Кресло Шони, черноеНастоящее фото товара Кресло Шони, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от43 690
Оптовая цена
13

Кресло Шони, черное

Кресло Хайфон, белыйНастоящее фото товара Кресло Хайфон, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490
Оптовая цена
15

Кресло Хайфон, белый

Кресло Хайфон, молочныйНастоящее фото товара Кресло Хайфон, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490
Оптовая цена
5

Кресло Хайфон, молочный

Кресло Хайфон, светло-бежевыйНастоящее фото товара Кресло Хайфон, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490
Оптовая цена
13

Кресло Хайфон, светло-бежевый

Кресло Хайфон, тёмно-бежевыйНастоящее фото товара Кресло Хайфон, тёмно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490
Оптовая цена
11

Кресло Хайфон, тёмно-бежевый

Кресло Хайфон, светло-коричневыйНастоящее фото товара Кресло Хайфон, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490
Оптовая цена
5

Кресло Хайфон, светло-коричневый

Кресло Хайфон, тёмно-коричневыйНастоящее фото товара Кресло Хайфон, тёмно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490
Оптовая цена
11

Кресло Хайфон, тёмно-коричневый

Кресло Хайфон, серыйНастоящее фото товара Кресло Хайфон, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490
Оптовая цена
7

Кресло Хайфон, серый

Другие товары из разделаофисная мебель класса люкс
Кресло Хайфон, черныйНастоящее фото товара Кресло Хайфон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490
Оптовая цена
13

Кресло Хайфон, черный

Кресло Бармер, бежевыйНастоящее фото товара Кресло Бармер, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена
12

Кресло Бармер, бежевый

Кресло Бармер, белый лебедьНастоящее фото товара Кресло Бармер, белый лебедь, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена
14

Кресло Бармер, белый лебедь

Кресло Бармер, тёмно-бордовыйНастоящее фото товара Кресло Бармер, тёмно-бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена
8

Кресло Бармер, тёмно-бордовый

Стул АррадонНастоящее фото товара Стул Аррадон, произведённого компанией ChiedoCover
31 490
Оптовая цена
14

Стул Аррадон

Стул АрнегиНастоящее фото товара Стул Арнеги, произведённого компанией ChiedoCover
31 490
Оптовая цена
9

Стул Арнеги

С этим товаром покупают
Кресло Коко XНастоящее фото товара Кресло Коко X, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена
10

Кресло Коко X

Настоящее фото товара Стул Самба, светло-бежевый, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
8

Стул Самба, светло-бежевый, каркас хром

Кресло CH-330M без подлокотников, темно-синийНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
12

Кресло CH-330M без подлокотников, темно-синий

Стул Самба, голубой/белый, каркас - сереброНастоящее фото товара Стул Самба, голубой/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
11

Стул Самба, голубой/белый, каркас - серебро

Bond CF Экокожа ЧерныйНастоящее фото товара Bond CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
6

Bond CF Экокожа Черный

В наличии 26 шт.
Стул Озаль, песочныйНастоящее фото товара Стул Озаль, песочный, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
14

Стул Озаль, песочный

Настоящее фото товара Стул Анастасио с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена

Стул Анастасио с подлокотниками