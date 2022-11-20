Кресло Sigma одноместное

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кресло Sigma одноместное

4.6
17 590 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Кресло Business одноместное
Кресло Business одноместное
Следующий Кресло Рондо ЕК
Кресло Business одноместное

Характеристики товара

Описание

За счет металлической основы мебель зарекомендовала себя как исключительно надежная.
Каркас:
Массив хвойных пород дерева, шлифованная фанера 15 мм, ДВП.
При изготовлении используется скоба SENCO (США) и столярный клей.
Спинка и сиденье:
Несъёмные, односторонней мягкости, основание эластичное на основе резиновой и корсажной ленты. Настил из высокоэластичного пенополиуретана плотностью 22 до 45 кг/м3 с хорошими показателями по устойчивости форм общей толщиной 60 мм (спинка) и 50 мм (сиденье), обтянутый синтепоном Hollowfiber.
Основа дивана:
Изготовленный из металлической фигурной трубы 25 х 50 мм. Каркас покрыт методом порошковой покраски.

Посадочный размер сиденья - 56 см.
Глубина сиденья - 52 см.
Высота сиденья (от пола) 45 см.
Высота спинки 79 см

660*690*780
Вес 21 кг
Объем 0,35 куб.м.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты размеров

Категория №1 Категория №2 Категория №3 Категория №4 Категория №5
8190 8590 8890 9490 14790

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
Смотреть полный каталог обивок

С этим товаром покупают

Стул Морган, пластиковый, черныйНастоящее фото товара Стул Морган, пластиковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49039
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Морган, пластиковый, черный

В наличии 100 шт.
Стул Морган, пластиковый, красныйНастоящее фото товара Стул Морган, пластиковый, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49039
8 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Морган, пластиковый, красный

В наличии 10 шт.
Стул барный Ститч, вельвет изумрудныйНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Ститч, вельвет изумрудный

Стул барный Валенсия NEW, темно-серыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
9

Стул барный Валенсия NEW, темно-серый

Стул барный Валенсия NEW, светло-серыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул барный Валенсия NEW, светло-серый

Стул барный Валенсия NEW, бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Валенсия NEW, бежевый

Стул барный Модерн NEW, белыйНастоящее фото товара Стул барный Модерн NEW, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Модерн NEW, белый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Банкетка Парма 5/1, произведённого компанией ChiedoCover
от43 790
Оптовая цена
11

Банкетка Парма 5/1

Шкаф для одежды CL-1-400Настоящее фото товара Шкаф для одежды CL-1-400, произведённого компанией ChiedoCover
от15 090
Оптовая цена
5

Шкаф для одежды CL-1-400

Стул LOKI экокожа зеленый x2Настоящее фото товара Стул LOKI экокожа зеленый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от23 99034
35 990 ₽Оптовая цена
12

Стул LOKI экокожа зеленый x2

Другие товары из раздела мягкие кресла оптом

Настоящее фото товара Кресло обеденное Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
от44 290
Оптовая цена
12

Кресло обеденное Венеция

Настоящее фото товара Стул-кресло Классика, произведённого компанией ChiedoCover
от44 290
Оптовая цена
14

Стул-кресло Классика

Настоящее фото товара Кресло Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
от45 590
Оптовая цена
14

Кресло Хельга

Стул Гранд, синий вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, синий вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99017
29 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Гранд, синий вельвет

В наличии 74 шт.
Стул Гранд, розовый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, розовый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от22 49026
29 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Гранд, розовый вельвет

В наличии 52 шт.
Кресло Камила, пыльно-розовый велюрНастоящее фото товара Кресло Камила, пыльно-розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99017
11 990 ₽
13

Кресло Камила, пыльно-розовый велюр