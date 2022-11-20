За счет металлической основы мебель зарекомендовала себя как исключительно надежная.
Каркас:
Массив хвойных пород дерева, шлифованная фанера 15 мм, ДВП.
При изготовлении используется скоба SENCO (США) и столярный клей.
Спинка и сиденье:
Несъёмные, односторонней мягкости, основание эластичное на основе резиновой и корсажной ленты. Настил из высокоэластичного пенополиуретана плотностью 22 до 45 кг/м3 с хорошими показателями по устойчивости форм общей толщиной 60 мм (спинка) и 50 мм (сиденье), обтянутый синтепоном Hollowfiber.
Основа дивана:
Изготовленный из металлической фигурной трубы 25 х 50 мм. Каркас покрыт методом порошковой покраски.
Посадочный размер сиденья - 56 см.
Глубина сиденья - 52 см.
Высота сиденья (от пола) 45 см.
Высота спинки 79 см
660*690*780
Вес 21 кг
Объем 0,35 куб.м.
|Категория №1₽
|Категория №2₽
|Категория №3₽
|Категория №4₽
|Категория №5₽
|8190
|8590
|8890
|9490
|14790
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