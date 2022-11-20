Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Длина1200 мм
- Глубина1000 мм
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Кресло Камила
Кресло Лаура
Подстолье чугунное 1024 лайт
Полукресло Кайя
Кресло Альба, синий, с узором
Кресло Альба, красный, с узором
Кресло Альба, синий, с узором №2
Кресло Альба, кожа
Кресло Альба, изумруд
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден