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Кресло Сиенна - фото 1

Кресло Сиенна

15 оценок
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Диван Аливарес

Характеристики товара

Описание

Глубина сиденья: 50 см

Высота: 72 см

Ширина: 60 см

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Популярные варианты обивки

Кресло Сиенна - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Сиенна - обивка в цвете 0909
Кресло Сиенна - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Сиенна - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Сиенна - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Сиенна - обивка в цвете CreamCream
Кресло Сиенна - обивка в цвете 666666
Кресло Сиенна - обивка в цвете 0404
Кресло Сиенна - обивка в цвете ecruecru
Кресло Сиенна - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Сиенна - обивка в цвете 1414
Кресло Сиенна - обивка в цвете 88
Кресло Сиенна - обивка в цвете 4141
Кресло Сиенна - обивка в цвете 2626
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