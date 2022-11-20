Характеристики товара
Описание
Глубина сиденья: 50 см
Высота: 72 см
Ширина: 60 см
Глубина сиденья: 50 см
Высота: 72 см
Ширина: 60 см
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Карнавал сиреневое + синее
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза
Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото
Стул Лофт-11 М
Стул Лофт-12
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50
Люстра Acqua 8
Стул пластиковый Gaius, на колесиках, с подлокотниками
Стул пластиковый Mork на полозьях
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден