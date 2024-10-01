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Кресло складное CAVALESE, черный - фото 1

Кресло складное CAVALESE, черный

Артикул: CH-028-550
56 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сиденье и спинка из дышащей ткани Ergotex, прочной и устойчивой к атмосферным воздействиям. Каркас изготовлен из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием. Подлокотники из тика. На ножках износостойкие заглушки из ПВХ.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина62 мм
  • Ширина67 мм
  • Высота110 мм
  • Вес7.25 кг
  • СоставВоздухопроницаемый материал, нержавеющий аллюминий с порошковым покрытием, тик.
  • Количество мест1
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.46 м3

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