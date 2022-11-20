Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - массив гевея, материал ножек - массив гевея, материал сиденья - соломенная веревка.
Размер упаковки: 52,5х60х78 см.
Основные характеристики
- Ширина665 мм
- Глубина730 мм
- Высота740 мм
- Ширина сиденья595 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Высота спинки440 мм
- Вес7.6 кг
- Материалдерево
- Материал сиденьяверевочное плетение
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1025 мм
- Высота упаковки720 мм
- Глубина упаковки250 мм
- Объём упаковки0.18 м3