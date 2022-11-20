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Кресло складное Copacabana

Артикул: CH-050-159
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив гевея, материал ножек - массив гевея, материал сиденья - соломенная веревка.

Размер упаковки: 52,5х60х78 см.

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Основные характеристики

  • Ширина665 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья595 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Высота спинки440 мм
  • Вес7.6 кг
  • Материалдерево
  • Материал сиденьяверевочное плетение
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1025 мм
  • Высота упаковки720 мм
  • Глубина упаковки250 мм
  • Объём упаковки0.18 м3

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