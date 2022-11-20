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Кресло Слайго, бежевое

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Нестандартное кресло подлокотниками из дерева.

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Ширина850 мм
  • Глубина1050 мм
  • Материал каркасабереза
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
  • Обивкаткань

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