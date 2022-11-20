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Кресло Софт

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Комод деревянный в стиле Лофт Энни

Характеристики товара

Описание

Легкая, стильная, комфортная мебель для незабываемого отдыха на свежем воздухе.Каркас мебели выполнен из алюминиевого профиля окрашенного порошковой краской это обеспечивает улучшение антикоррозийных, износостойких и ударопрочных свойств.Текстильные элементы выполнены из уличной ткани.Мебель выполнена вручную из высококачественного алюминия. Диван и кресло дополнены подушками со съемными чехлами.

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина900 мм
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый

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