Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Длина730 мм
- Глубина830 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
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