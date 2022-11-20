Товар в корзине. Перейти
Кресло Спайдер - фото 1

Кресло Спайдер

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Сердур
Кресло Сердур
Следующий Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка джунгли
Кресло Сердур

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина730 мм
  • Глубина830 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань

Популярные варианты обивки

Кресло Спайдер - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Спайдер - обивка в цвете 0909
Кресло Спайдер - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Спайдер - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Спайдер - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Спайдер - обивка в цвете CreamCream
Кресло Спайдер - обивка в цвете 666666
Кресло Спайдер - обивка в цвете 0404
Кресло Спайдер - обивка в цвете ecruecru
Кресло Спайдер - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Спайдер - обивка в цвете 1414
Кресло Спайдер - обивка в цвете 88
Кресло Спайдер - обивка в цвете 4141
Кресло Спайдер - обивка в цвете 2626
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Кресло Артис королевский синийНастоящее фото товара Кресло Артис королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99017
29 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло Артис королевский синий

В наличии 29 шт.
Кресло Харис пыльно-розовыйНастоящее фото товара Кресло Харис пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис пыльно-розовый

Кресло Харис синийНастоящее фото товара Кресло Харис синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Харис синий

Кресло Харис серыйНастоящее фото товара Кресло Харис серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис серый

Кресло Колумбия оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Колумбия оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Колумбия оранжевый

В наличии 18 шт.
Кресло Колумбия пыльно-голубоеНастоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Колумбия пыльно-голубое

В наличии 6 шт.
Кресло Карнавал бежевый + темно-серыйНастоящее фото товара Кресло Карнавал бежевый + темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
97Хит

Кресло Карнавал бежевый + темно-серый

В наличии 15 шт.
Кресло Манго, вельвет, мятноеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, мятное, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Манго, вельвет, мятное

В наличии 39 шт.
Кресло Манго, вельвет, оливковоеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло Манго, вельвет, оливковое

В наличии 44 шт.
Кресло Кристи оливковоеНастоящее фото товара Кресло Кристи оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19049
15 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло Кристи оливковое

В наличии 32 шт.
С этим товаром покупают
Стул Tolix Желтый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix Желтый глянцевый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 2011, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
9

Подстолье чугунное 2011

Комплект мебели МодернНастоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
5

Комплект мебели Модерн

Кресло пластиковое Arthur, черныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Arthur, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
11

Кресло пластиковое Arthur, черный

Настоящее фото товара Подставка для ног Лоредо, произведённого компанией ChiedoCover
от990
11

Подставка для ног Лоредо

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ лед, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ лед

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ лед, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ лед

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/серый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/серый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/синий, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
12

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/синий

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/розовый

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден