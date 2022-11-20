Кресло-пуф спортивного дизайна никого не оставит равнодушным! Спинка кресла отлично удерживает поясницу, а подлокотники позволят расслабиться рукам и плечам. Кресла изготавливаются из эко-кожи нового поколения с функцией легкой очистки: теперь Вы без труда сможете избавиться даже от следов шариковой ручки одной влажной салфеткой!
Внутренний чехол: Клапан защитный
Внешний чехол: Искусственная кожа
Наполнитель: Полистирол
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Стул August, серебристый, ножки белые
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Диван Монте-Карло
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