Кресло СпортБэг

12 оценок

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Кресло СпортБэг

5
7 990 ₽
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Кресло Уни с каркасом и пуфом

Характеристики товара

Описание

Кресло-пуф спортивного дизайна никого не оставит равнодушным! Спинка кресла отлично удерживает поясницу, а подлокотники позволят расслабиться рукам и плечам. Кресла изготавливаются из эко-кожи нового поколения с функцией легкой очистки: теперь Вы без труда сможете избавиться даже от следов шариковой ручки одной влажной салфеткой!

Внутренний чехол: Клапан защитный
Внешний чехол: Искусственная кожа
Наполнитель: Полистирол

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Допустимая нагрузка100 кг
  • Вес4 кг

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