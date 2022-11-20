Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Длина530 мм
- Глубина520 мм
- Вес12 кг
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый
- Страна изготовленияЕвропа
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стул Венеция М9
Стул Венеция М10
Стул Галс Люкс, кожзам черный/ каркас черный
Стул Джоан, велюр черный
Стул Race SW (на черной крестовине Somalia)
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден