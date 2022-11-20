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Кресло Суккур, бежевое

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Кресло Каннами, черное

Характеристики товара

Описание

Абсолютно эргономичное кресло Каннами для дома и офиса воплотит Вашу мечту о комфорте в реальность.

Персональные регулировки с учетом анатомических особенностей обеспечивают максимальную адаптацию к телу и его поддержку в правильном положении. Каждое кресло прошло необходимые испытания на прочность, опрокидывание, износостойкость.

Надежность и безопасность в эксплуатации подтверждена европейскими сертификатами качества. Утонченный великолепный дизайн идеально подойдет к любому интерьеру. Кресло Каннами - лучшая инвестиция в себя и свое будущее!

При использовании зеркального литого пятилучия с округленным сечением лучей - применяется газлифт 85/70, а в случае с прямоугольным сечением лучей - применяется газлифт 85/90.

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Основные характеристики

  • Высота1241/1351 мм
  • Высота до сиденья494/604 мм
  • Ширина690 мм
  • Вес25 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьякожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.15 м3
  • Вес упаковки25 кг

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Варианты покрытия

Кресло Суккур, бежевое - покрытие в цвете Алюминивое литое с прямоугольным сечение лучейАлюминивое литое с прямоугольным сечение лучей
Кресло Суккур, бежевое - покрытие в цвете Зеркальное литоеЗеркальное литое
Кресло Суккур, бежевое - покрытие в цвете Пластиковое с треугольным сечением лучейПластиковое с треугольным сечением лучей
Кресло Суккур, бежевое - покрытие в цвете Пластиковое с прямоугольным сечением лучейПластиковое с прямоугольным сечением лучей
Кресло Суккур, бежевое - покрытие в цвете Мульти блок со слайдеромМульти блок со слайдером
Кресло Суккур, бежевое - покрытие в цвете Мультиблок без слайдеромМультиблок без слайдером
Кресло Суккур, бежевое - покрытие в цвете ТопганТопган
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