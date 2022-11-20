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Кресло Swan (Arne Jacobsen), черная экокожа

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Характеристики товара

Описание


Эта модель прошла проверку потребительской аудитории и получила однозначное одобрение. При изготовлении использованы классические материалы – хромированный металл и экокожа. Граничная нагрузка по весу, заявленная производителем – 120 кг. Не нуждается в специальном уходе. Изделие с функциональной точки зрения универсально – может быть использовано при меблировке как комнат в индивидуальном жилье, так и в процессе обустройства развлекательных заведений различной специфики.

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина750 мм
  • Глубина460 мм
  • Материалметалл
  • Обивкаэкокожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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