Характеристики товара
Описание
Эта модель прошла проверку потребительской аудитории и получила однозначное одобрение. При изготовлении использованы классические материалы – хромированный металл и экокожа. Граничная нагрузка по весу, заявленная производителем – 120 кг. Не нуждается в специальном уходе. Изделие с функциональной точки зрения универсально – может быть использовано при меблировке как комнат в индивидуальном жилье, так и в процессе обустройства развлекательных заведений различной специфики.
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина750 мм
- Глубина460 мм
- Материалметалл
- Обивкаэкокожа
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай