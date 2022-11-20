Характеристики товара
Описание
Как бы не пытались поклонники минимализма вытеснить из современных интерьеров лишние по их мнению предметы мебели, доказать, что кресло неуместно в доме они не смогут. Тем более, если оно такое стильное, красивое и практичное, как кресло Swan (Arne Jacobsen).
Эта модель прошла проверку потребительской аудитории и получала однозначное одобрение. Хотя удивляться здесь нечему, авторы изделия постарались ответить на все возможное потребительские запросы. При изготовлении использованы классические материалы – хромированный металл и экокожа. Полученная конструкция получилась надежной и практичной с солидным эксплуатационным запасом.
Кресло из Китая снабжено поворотным механизмом с углом поворота 360 градусов. Основание в виде крестовины. Граничная нагрузка по весу, заявленная производителем – 120 кг. Не нуждается в специальном уходе. Изделие с функциональной точки зрения универсально – может быть использовано при меблировке как комнат в индивидуальном жилье, так и в процессе обустройства развлекательных заведений различной специфики.
Основные характеристики
- Обивкаэкокожа
- Цветкрасный
- Страна изготовленияКитай