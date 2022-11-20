Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота895 мм
- Высота до сиденья390 мм
- Ширина895 мм
- Глубина1050 мм
- Материал каркасапластик, металл
- Материал сиденьякожа
- Допустимая нагрузка250
- Цветбежевый
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
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TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден