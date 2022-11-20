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Кресло Toro Loft, капучино, натуральная кожа - фото 1Кресло Toro Loft, капучино, натуральная кожа - фото 2Кресло Toro Loft, капучино, натуральная кожа - фото 3Кресло Toro Loft, капучино, натуральная кожа - фото 4

Кресло Toro Loft, капучино, натуральная кожа

13 оценок
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Кресло Toro Loft, зеленый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота895 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Ширина895 мм
  • Глубина1050 мм
  • Материал каркасапластик, металл
  • Материал сиденьякожа
  • Допустимая нагрузка250
  • Цветбежевый

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