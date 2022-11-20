Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота895 мм
- Высота до сиденья390 мм
- Ширина895 мм
- Глубина1050 мм
- Материал каркасапластик, металл
- Материал сиденьякожа
- Допустимая нагрузка250
- Цветкоричневый
Кресло Toro Loft, оранжевый, натуральная кожа
Кресло Toro Loft, черный, натуральная кожа
Оттоманка Barcelona, коричневый
Оттоманка Barcelona, черный
Стул Leo, вращающийся, на колесиках, темно-серый
Стул Абвиль, белый
Стул Абвиль, коричневый
Стул Абвиль, черный
Стул Абонданс, кремовый
Стул Абри, черный