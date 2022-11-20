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Кресло Toro Loft, коричневый, натуральная кожа

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота895 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Ширина895 мм
  • Глубина1050 мм
  • Материал каркасапластик, металл
  • Материал сиденьякожа
  • Допустимая нагрузка250
  • Цветкоричневый

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