Характеристики товара
Описание
Ширина: 680 мм
Глубина: 690 мм
Высота: 870 мм
Обивка: ткань
Материал каркаса: дерево
Ширина: 680 мм
Глубина: 690 мм
Высота: 870 мм
Обивка: ткань
Материал каркаса: дерево
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