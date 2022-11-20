Характеристики товара
Описание
Если у вас возникло желание оформить свой дом или квартиру в современном и необычном стиле, отлично подойдет кресло трапеция. Такая мебель обеспечит вам комфортный отдых, вы сможете откинуть голову, удобно разместить руки и прекрасно отдохнуть. Немаловажно и то, что такое кресло не занимает много пространства в помещении.
Такие модели изготовлены из качественного наполнителя с разнообразными тканями и фактурами. Такую необычную и стильную мебель можно размещать в любой комнате вашего дома. Будь-то спальня, гостинная или детская комната, а если позволяет квадратура, то и в прихожей. Это создаст особенный и неповторимый стиль вашему жилью. Кресло трапецию легко передвигать, оно безопасно в первую очередь для детей. Также очень стильно и современно изделие будет смотреться в больших галереях и салонах красоты, где посетители рассматривая картины или ожидая очередь к мастеру по красоте смогут отдохнуть и расслабиться
Основные характеристики
Материал, размеры, цвет изделия могут быть любыми