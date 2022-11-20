Фотография Кресло - трон Буржуа от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло - трон Буржуа

5
Оптовая цена
от 9 390 ₽
При покупке от 5 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло - трон Буржуа
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Кресло - трон Буржуа

5
9390 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина1000 мм
  • Цветчерный

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