Фотография Кресло - трон Честер от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло - трон Честер

4.4
Оптовая цена
от 15 190 ₽
При покупке от 5 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло - трон Честер
Кресло - трон Честер
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Кресло - трон Честер

4.4
15190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина650 мм
  • Длина850 мм
  • Цветбелый

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