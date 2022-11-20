Фотография Кресло - трон Флоренция от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло - трон Флоренция

4.1
Оптовая цена
от 13 690 ₽
При покупке от 5 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло - трон Флоренция
Кресло - трон Флоренция
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Кресло - трон Флоренция

4.1
13690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1230 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина890 мм
  • Цветсиреневый

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