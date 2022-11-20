Фотография Кресло - трон Милан от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло - трон Милан

4.6
Оптовая цена
от 13 690 ₽
При покупке от 5 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Кресло - трон Милан
Кресло - трон Милан
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Кресло - трон Милан

4.6
13690 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул Ричард, светлый
Стул Ричард, светлый
Следующий Кресло - трон Мини
Кресло - трон Мини

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина830 мм
  • Цветкоричневый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая, произведённого компанией ChiedoCover
1 440 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
460 ₽
Оптовая цена
4.1
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая
Настоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover-20%
25 760 ₽32 200 ₽
Оптовая цена
4.4
Комплект мебели Модерн
Настоящее фото товара Стол обеденный Кобург шампань, произведённого компанией ChiedoCover
37 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол обеденный Кобург шампань
Настоящее фото товара Демонстрационная полка Cold Vine RW-030, произведённого компанией ChiedoCover
7 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Демонстрационная полка Cold Vine RW-030

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Кресло - трон Лорд, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло - трон Лорд
Настоящее фото товара Кресло - трон Нью-Йорк, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло - трон Нью-Йорк
Настоящее фото товара Кресло - трон Песочные часы, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло - трон Песочные часы
Настоящее фото товара Кресло - трон Прямая спина, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло - трон Прямая спина
Настоящее фото товара Кресло - трон Сенатор, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло - трон Сенатор
Настоящее фото товара Кресло - трон Флоренция, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
13 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло - трон Флоренция
Настоящее фото товара Кресло - трон Ушастый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло - трон Ушастый
Настоящее фото товара Кресло - трон Буржуа, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 390 ₽
Оптовая цена
5
Кресло - трон Буржуа
Настоящее фото товара Кресло - трон Честер, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло - трон Честер
Настоящее фото товара Кресло Классическое резное, произведённого компанией ChiedoCover
75 890 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Классическое резное