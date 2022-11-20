Фотография Кресло - трон Мини от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло - трон Мини

4.2
Оптовая цена
от 8 790 ₽
При покупке от 5 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло - трон Мини
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Кресло - трон Мини

4.2
8790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина730 мм
  • Длина800 мм
  • Цветкрасный

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