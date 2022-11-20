Фотография Кресло - трон Прямая спина от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло - трон Прямая спина

4.2
Оптовая цена
от 15 190 ₽
При покупке от 5 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло - трон Прямая спина
Кресло - трон Прямая спина
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Кресло - трон Прямая спина

4.2
15190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1500 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина860 мм
  • Цветчерный

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