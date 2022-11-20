Характеристики товара
Описание
Создать уникальную, весеннюю и теплую атмосферу в доме можно используя необычные кресла цветы. Кресло выполнено в виде яркого цветка из полиэстера и хлопка. Такие предметы мебели позволяют полностью расслабиться за чтением книги или при просмотре телевизора. Благодаря ярким расцветкам, такой элемент интерьера станет не только частью декора, но и отличной зоной отдыха. Подойдет на подарок детям или креативным взрослым. Изделие выдерживает нагрузку до 150 кг и полностью повторяет контуры тела человека. Необычная форма кресла позволяет стать ярким пятном в вашей комнате и оправдать все ожидания благодаря своей мягкости и приятной структуре.
Основные характеристики
Материал, размеры, цвет изделия могут быть любыми