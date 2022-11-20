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          Фотография Кресло Цветок от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Кресло Цветок

          4.3
          Оптовая цена
          от 3 390 ₽
          При покупке от 10 шт
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          Кресло Цветок
          Кресло Цветок
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          Характеристики товара

          Описание

          Создать уникальную, весеннюю и теплую атмосферу в доме можно используя необычные кресла цветы. Кресло выполнено в виде яркого цветка из полиэстера и хлопка. Такие предметы мебели позволяют полностью расслабиться за чтением книги или при просмотре телевизора. Благодаря ярким расцветкам, такой элемент интерьера станет не только частью декора, но и отличной зоной отдыха. Подойдет на подарок детям или креативным взрослым. Изделие выдерживает нагрузку до 150 кг и полностью повторяет контуры тела человека. Необычная форма кресла позволяет стать ярким пятном в вашей комнате и оправдать все ожидания благодаря своей мягкости и приятной структуре.

          Основные характеристики

          Материал, размеры, цвет изделия могут быть любыми

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