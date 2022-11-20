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Кресло Тук

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Характеристики товара

Описание

Стул Тук отличается оригинальном дизайном в стиле Лофт, имеет эстетически красивую форму и компактный размер, что делает его подходящим для использования в общепите.

Модель также подойдет для обустройства интерьера, выполненного в современном стиле, станет оригинальным украшением столовой, гостиной или помещения для посетителей.

Сиденье со спинкой: Фанера и гнутоклееная фанера 4; 12 и 15 мм.
Наполнение: Высококачественный пенополиуретан ST2236 толщиной от 10 до 30 мм.
Металлокаркас: Профильная труба 40*20 мм.

Максимальная нагрузка: до 100 кг.

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья485 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес9 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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