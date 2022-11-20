Характеристики товара
Описание
Стул Тук отличается оригинальном дизайном в стиле Лофт, имеет эстетически красивую форму и компактный размер, что делает его подходящим для использования в общепите.
Модель также подойдет для обустройства интерьера, выполненного в современном стиле, станет оригинальным украшением столовой, гостиной или помещения для посетителей.
Сиденье со спинкой: Фанера и гнутоклееная фанера 4; 12 и 15 мм.
Наполнение: Высококачественный пенополиуретан ST2236 толщиной от 10 до 30 мм.
Металлокаркас: Профильная труба 40*20 мм.
Максимальная нагрузка: до 100 кг.
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья485 мм
- Ширина550 мм
- Глубина600 мм
- Вес9 кг
- Страна изготовленияРоссия