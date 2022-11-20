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Кресло Тук-лифт

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Стул Монтерия, серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота770/900 мм
  • Высота до сиденья450/585 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес11.1 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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