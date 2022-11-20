Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота770/900 мм
- Высота до сиденья450/585 мм
- Ширина550 мм
- Глубина570 мм
- Вес11.1 кг
- Страна изготовленияРоссия
Кресло Тук
Стул Бонд
Стул Клио
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Кресло Карнавал пыльно-розовое/бордо
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Стул Кинг желтый
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Стул Olys, велюр синий, ножки металл 30 x 20
Стул Olys, велюр синий, ножки металл