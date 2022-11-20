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Кресло Tulip

Артикул: CH-050-329
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса полипропилен, сиденье из полиуретана ( ПУ ). Материал ножек: дерево. Наличие войлочных подпятников, предохраняющих от царапания пола.

Размер упаковки: 65*41*64 см.

Требуется сборка.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6.4 кг
  • Материалпластик
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый, белый, серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки410 мм
  • Глубина упаковки640 мм
  • Объём упаковки0.17 м3

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