Характеристики товара
Описание
Материал каркаса полипропилен, сиденье из полиуретана ( ПУ ). Материал ножек: дерево. Наличие войлочных подпятников, предохраняющих от царапания пола.
Размер упаковки: 65*41*64 см.
Требуется сборка.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина550 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес6.4 кг
- Материалпластик
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый, белый, серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки410 мм
- Глубина упаковки640 мм
- Объём упаковки0.17 м3