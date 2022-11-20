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Кресло Уэйкфилд

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Кресло Хайтс

Характеристики товара

Описание

Кресло заслуженно завоевало почетное звание лидера продаж за счет оптимального сочетания практичности, достаточности и экономичности. В этом кресле нет ничего лишнего. Но, за кажущейся простотой конструкции скрывается надежность и комфорт. Проверенная форма спинки обеспечивает максимально удобную посадку. Это кресло подойдет как для комнат переговоров, так и для зон ожидания в офисных и общественных помещений. Варианты обивки подушек позволяют подобрать кресла максимально подходящие в существующий интерьер. Кресло компактно упаковано, легко собирается, долго служит, стильно смотрится. Если вы не хотите утруждать себя выбором кресел в офис из множества вариантов и во всем склоняетесь к практичности, то кресло именно для вас

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Ширина690 мм
  • Глубина840 мм
  • Материалткань, дерево, шпон
  • Цветбежевый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки85 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки10 кг

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