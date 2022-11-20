Характеристики товара
Описание
Кресло заслуженно завоевало почетное звание лидера продаж за счет оптимального сочетания практичности, достаточности и экономичности. В этом кресле нет ничего лишнего. Но, за кажущейся простотой конструкции скрывается надежность и комфорт. Проверенная форма спинки обеспечивает максимально удобную посадку. Это кресло подойдет как для комнат переговоров, так и для зон ожидания в офисных и общественных помещений. Варианты обивки подушек позволяют подобрать кресла максимально подходящие в существующий интерьер. Кресло компактно упаковано, легко собирается, долго служит, стильно смотрится. Если вы не хотите утруждать себя выбором кресел в офис из множества вариантов и во всем склоняетесь к практичности, то кресло именно для вас
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Ширина690 мм
- Глубина840 мм
- Материалткань, дерево, шпон
- Цветбежевый, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки85 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Вес упаковки10 кг