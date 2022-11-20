Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина560 мм
- Глубина610 мм
- Вес11 кг
- Материал каркасапластик
- Цветкрасный, синий, белый, черный
- Страна изготовленияЕвропа
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