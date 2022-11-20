Кресло Уни

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кресло Уни

4.6
11 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Уни
Стул Уни
Следующий Кресло Уни Ка
Кресло Уни Ка

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик

С этим товаром покупают

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7904
1 850 ₽
12

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный

Стул Eames Мини детский, голубойНастоящее фото товара Стул Eames Мини детский, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
2 49017
2 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Eames Мини детский, голубой

В наличии 100 шт.
Стул Наполеон Зеленый, с подушкойНастоящее фото товара Стул Наполеон Зеленый, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
102

Стул Наполеон Зеленый, с подушкой

Настоящее фото товара Стол Harmony, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
9

Стол Harmony

Настоящее фото товара Часы настенные Atomic, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
12

Часы настенные Atomic

Настоящее фото товара Часы настольные Мудрая сова, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
5

Часы настольные Мудрая сова

Настоящее фото товара Часы настенные Animals, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена
9

Часы настенные Animals

Настоящее фото товара Часы настенные Бэтчасы, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
14

Часы настенные Бэтчасы

Настоящее фото товара Часы настенные Captain America, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена
7

Часы настенные Captain America

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Кресло Уни Ка 2, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
14

Кресло Уни Ка 2

Настоящее фото товара Стул пластиковый Dora 263, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Dora 263

Настоящее фото товара Стул пластиковый Dora 263 с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Dora 263 с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул пластиковый Nuke, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
6

Стул пластиковый Nuke

Настоящее фото товара Стул пластиковый Nuke с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Nuke с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mork , произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Mork

Стул складной Джек бежевыйНастоящее фото товара Стул складной Джек бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽Оптовая цена
9

Стул складной Джек бежевый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19012
5 890 ₽Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

Стул Кьявари Серебро, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Серебро, пластиковый